مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17.. الشافعي يشرح أهمية تدوين العلم

شهدت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17، ظهور الإمام الشافعي والذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي خلال رحلة بحثه لجمع وتدوين كل ما وصل إليه واجتهد فيه فيما يخص الدين خلال الفترة الماضية.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17

ودار حوار بين الإمام الشافعي في مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17، وبين يوسف البويطي، حينما قال له يوسف:

- «لماذا أشعر أنك مهموم يا إمام وأنت معلم للكثيرين»؟.

= إن زكاة العلم تعليمه ولا فضل لي على أحد.

- كيف لمثلك أن يكون غير مرتاح البال وكأن أمر جلل يدور في رأسك؟.

= صحيح أمر مهم يدور في رأسي، فهي رحلة ولي فيها أمل وإن قصرت فيها فكيف أقابل رب العباد؟

- وما هو هذا الأمر؟

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17

= ما نفع علم وجهد وتفوق إذا لم يثبت ويتم نقله، التدوين أتحدث هنا عن التدوين يا يوسف، أريد أن أدون ما علمته، فإذا جاء من بعدنا وأخذه وأضاف عليه فله ولنا أجر، وإذا تعلمه فقط فلنا أجر ما سعينا.

- وماذا ستفعل؟

= أنتظر تجربة إن نجحت فلها ليالي طويلة من التدوين والأجر والعمل، أريد تدوين كل ما سبق وكل ما أتيح لنا الوصول إليه وكل ما بين إيدينا في الحاضر.