مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17.. ابن العباسي يقدم كفنه للأحواف على غرار عادات الصعيد

شهدت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل رسالة الإمام الشافعي بطولة النجم خالد النبوي، تطورا جديدا في أحداث المسلسل، حيث قدم ابن العباسي كفنه إلى أهل مساعد قائد الأحواف شكلب أحمد عبد الله محمود الذي قتله غدرا ويظهر العباسي مع ولده وقائد الأحواف صهيب «محمد علاء» ولكن يقرر أهل شكلب العفو عن ابن العباسي على أن يترك البلاد ولا يعود إليها مجددا، المشهد الذي يعد الأقرب إلى عادات وتقاليد الصعيد.

الحلقة السابعة عشرة من مسلسل رسالة الإمام

كما تناولت أحدث الحلقة السابعة عشرة من مسلسل رسالة الإمام محاولة حسنة «أروى جودة» أن تشغل نفسها وتخفف من آلام حزنها على فراق زوجها وتفتح الدكان الخاص بها بينما يحل عليها السري الواقع بغرمها دون أن يفصح لها بشيء ويطلب منه أن وصفة للنوم بحجة ألا ينام بسبب كثرة التفكير.

وسردت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل رسالة الإمام الشافعي محاولة السيدة نفيسة «فرح بسيسو» فك كرب وحزن إحدى السيدات التي فقد ابنها من خلال طلبها للسري بأمر رجاله بالبحث عن الطفل المفقود.

وعلى جانب آخر، يظهر الإمام الشافعي خلال رحلة بحثه لجمع وتدوين كل ما وصل إليه واجتهد فيه فيما يخص الدين خلال الفترة الماضية.

الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل رسالة الإمام

ومن المنتظر أن تكشف الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل رسالة الإمام عن طريقة تدوينه وسرد للأحداث التي مر بها طوال الفترة التي قضها داخل مصر.