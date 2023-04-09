مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17.. حسنة تخفف حزنها على فراق زوجها بالعمل

تناولت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17، محاولة حسنة التي تجسد دورها الفنانة «أروى جودة» أن تشغل نفسها وتخفف آلام حزنها على فراق زوجها وتفتح الدكان الخاص بها، بينما يمر عليها الرجل الواقع بغرامها دون أن يفصح لها بشيء، ويطلب منها وصفة للنوم بحجة أنّه لا ينام بسبب كثرة التفكير.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17

وشهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17، تقديم ابن العباسي كفنه إلى أهل مساعد قائد الأحواف شكلب، الذي يجسد دوره الفنان أحمد عبد الله محمود، الذي قتله غدرا، ويظهر العباسي مع ولده وقائد الأحواف صهيب «محمد علاء»، ويقرر أهل شكلب العفو عن ابن العباسي على أن يترك البلاد ولا يعود إليها مجددا.

وعلى صعيد آخر، يظهر الإمام الشافعي الذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي، خلال رحلة بحثه لجمع وتدوين كل ما وصل إليه واجتهد فيه فيما يخص الدين خلال الفترة الماضية.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17

وحقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ عرضه في السباق الرمضاني 2023، والمسلسل ضم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم، خالد النبوي، أروى جودة، سلمى أبو ضيف، رامز أمير، خالد أنور، سماح السعيد، نضال الشافعي، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج الليث حجو، وتدور أحداث العمل عن آخر 6 سنوات في حياة الشافعي ورحلته في مصر.