مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17.. السيدة نفيسة تفك كرب إحدى السيدات

سردت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل رسالة الإمام الشافعي تفاصيل جديدة في مجمل الأحداث حيث ظهر في مشهد مدى عطف مشاعر السيدة نفيسة «فرح بسيسو» وحرصها على مساعدة الناس حيث التقت إحدى السيدات التي تبحث عن ابنها التائه وما منها إلا أن تطلب من السري بتكليف جنوده للبحث عن الطفل بدلا منها وذلك في إطار فك كرب السيدة وتخيف آلام فراقها على ابنها الصغير.

الحلقة السابعة عشرة من مسلسل رسالة الإمام

كما تناولت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل رسالة الإمام التي عرضت مساء اليوم محاولات الإمام الشافعي وسعيه الدائم لتدوين كل ما وصل إليه واجتهد فيه فيما يخص الدين خلال الفترة الماضية وذلك حرصا منه على توثيقها وعدم ضياعها.

وشملت أحداث الحلقة السابعة عشرة من مسلسل رسالة الإمام محاولة حسنة «أروى جودة» أن تشغل نفسها وتخفف من آلام حزنها على فراق زوجها وتفتح الدكان الخاص بها بينما يحل عليها السري الواقع بغرمها دون أن يفصح لها بشيء ويطلب منه أن وصفة للنوم بحجة ألا ينام بسبب كثرة التفكير.

الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل رسالة الإمام

ومن المنتظر أن تتناول الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل رسالة الإمام تفاصيل جديدة عن مشاعر السري العاطفية الكامنة تجاه «حسنة».