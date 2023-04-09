موعد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة dmc اليوم

يرغب الجمهور في معرفة مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18 على dmc وdmc درما اليوم، بعد الأحداث المشوقة التي شهدتها الحلقة السابقة من العمل الذي يشارك في بطولته الفنان محمد رمضان، وكشفت قنوات dmc عن مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة منذ بدء السباق الرمضاني 2023.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة

ويأتي عرض الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة على dmc وdmc دراما اليوم، المعروض حصريا على شاشتها ضمن خريطتها البرامجية في موسم الدراما الرمضانية 2023، بجانب عدد من المسلسلات الأخرى، الساعة 10:15 مساء، وتعاد الحلقة الساعة 5 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية فتكون 9:45 صباحا، على قناة dmc.

أما المواعيد على قناة dmc دراما، تبدأ الساعة 6:15 مساء، والإعادة الأولى تكون 1:30 صباحا، أما الإعادة الثانية 12 ظهرا.

مسلسل جعفر العمدة

ويأتي مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان بجانب مجموعة من الفنانين، وبينهم هالة صدقي، وزينة، ومي كساب، وإيمان العاصي، منة فضالي، وأحمد فهيم وعصام السقا، إخراج محمد سامي.