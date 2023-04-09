ضبط 7 أشخاص بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقطامية

تمكّنت مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص، بينهم اثنان يحملان جنسية إحدى الدول، حال تواجدهم بدائرة القسم، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون وأقر أحدهم بتجميع العملات الأجنبية من المصريين المقيمين بالخارج وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة الوطنية لذويهم والمقيمين داخل البلاد مقابل تحقيق هامش ربح.

كما تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة في منشأة ناصر من ضبط سيارتان يستقلهما صاحب محل مصوغات ذهبية بمحافظة البحر الأحمر - شريكه تاجر ملابس – ومقاول)، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية.

وتمّ ضبط (14 مليونا و401 ألف جنيه - 93,100 ألف يورو)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، إذ يقوم المتهمان الأول والثاني بتجميع العملات الأجنبية من متحصلات بيع منتجاتهما من المحلات السياحية المملوكة لهما ويقوم المتهم الثالث بتوزيعها في القاهرة على معارفه من راغبي الحصول عليها مقابل مكسب مادي.