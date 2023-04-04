تجديد حبس المتهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بالدرب الأحمر 15 يوما

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس شخصين بالقاهرة بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بضبط المتهمان، واقتيادهما إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة الدرب الأحمر، كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة بالدرب الأحمر من ضبط شخصين، يقيمان بدائرة القسم، بحوزتهما مبالغ مالية «محلية وأجنبية» هاتف محمول وسيارة، ملك شقيق أحدهما، كما اعترف المتهمان بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

العقوبة القانونية على المتهمين

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية على المتهمين، أوضح سمير عبد العظيم المحامي في حديثه لـ«الوطن»، أن المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الإتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه، ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.