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ضبط 5 أشخاص بتهمة سرقة السيارات والهواتف المحمولة في القاهرة

كتب:

محمد بركات
01:49 م | الأحد 09 أبريل 2023
تشكيل عصابي- صورة أرشيفية

تشكيل عصابي- صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، بتهمة ارتكاب 3 وقائع سرقة من داخل 3 سيارات بأسلوب كسر الزجاج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المشار إليها وتم بإرشاده ضبط (2 جهاز لاب توب – حافظة نقود بها مبلغ مالي وعدد من البطاقات)، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

كما تم ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، بتهمة ارتكاب واقعة سرقة سيارة إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهما سيارة ميكروباص المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة حال توقفها بدائرة القسم، كما اعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأمكن ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما (تاجر خردة، عاملان خردة – لاثنين منهم معلومات جنائية).

وجرى ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية بتهمة سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف حال سيره بدائرة قسم شرطة شبرا، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف مترجلان، وأقرا بارتكاب 5 وقائع بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط جزء من مبلغ مالي حصيلة إحدى وقائع السرقة، الهواتف المحمولة المستولى عليها، وأضافا بإنفاق باقي المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.

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