اعترافات عصابة سرقة مخزن غزل بالمحلة: «كتفنا الغفيرين وسرقنا 7 مليون جنيه»

«خططنا إحنا الـ6 نسرق مخزن الغزل، ولما دخلنا خدنا كل الفلوس اللي قدرنا نوصلها»، بهذه الكلمات بدأ المتهمون بتكوين تشكيل عصابي لسرقة أحد مخازن الغزل في المحلة بمحافظة الغربية أمام جهات التحقيق، بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم.

خُطة سرقة مخزن الغزل بالمحلة

وأضاف أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق: «دخلنا كلنا المخزن وسيبنا واحد يقف بره يراقب الدنيا ويحذرنا لو في أي خطر، وأول ما دخلنا لاقينا الغفيرين قاعدين، فضربناهم وكتفناهم ودخلنا خدنا كل الفلوس اللي لاقيناها وكانوا 7 مليون جنيه».

وتابع المتهم في أثناء جلسة التحقيق التي أجريت معهم: «أول ما خدنا الفلوس خرجنا بسرعة وركبنا الميكروباص اللي كنا جينا فيه ومشينا من المكان خالص»، موضحاً أنَّهم لم يتوقعوا أن تصل إليهم الأجهزة الأمنية وتلقي القبض عليهم.

القبض على المتهمين

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أول أمس الجمعة القبض على 6 متهمين بسرقة مخزن غزل في المحلة بمحافظة الغربية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، والتي أمرت بدورها بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المنتظرة

وأوضح المحامي رامي ربيع مقلد، لـ«الوطن» عقوبة المتهمين بسرقة مخزن غزل في المحلة بالغربية، والتي تصل إلى الحبس ما لم تقترن السرقة بظروف مشددة، وهو ما نص عليه قانون العقوبات وتحديداً في المواد 317 و318.