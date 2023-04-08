تفاصيل حبس 6 أشخاص بتهمة سرقة مخزن بالغربية.. استولوا على 7 ملايين جنيه

أمرت جهات التحقيق بحبس 6 أشخاص بتهمة سرقة أحد المخازن في المحلة بمحافظة الغربية والاستيلاء على مبلغ وصل إلى 7 ملايين جنيه، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الجمعة القبض على التشكيل العصابي المكون من 6 أفراد بعدما سرقوا مخزن بالمحلة واستولوا على مبلغ 7 مليون جنيه، وكشفت التحريات أن المتهمين تعدوا على الغفيرين الموجودين وقت جريمة السرقة، وتبين أيضًا أن المتهمين مقيمين في محافظة الجيزة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين على جزء من مبلغ الـ 7 ملايين جنيه المستولى عليه، مع ضبط سيارة الميكروباص التي استخدموها في ارتكاب جريمة السرقة، وتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

العقوبة القانونية المنتظرة على المتهمين

وحسب ما أوضحه المحامي رامي ربيع مقلد، فإنَّ المتهمين الـ6 ينتظرون عقوبة تصل إلى الحبس، إذا لم تقترن جريمة سرقة المخزن في المحلة بظرف مشدد آخر، وذلك ما نصت المواد 317 و318 من قانون العقوبات المصري.