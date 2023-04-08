اعترافات عصابة سرقة الهواتف المحمولة في السلام: «كررناها 6 مرات»

«نغفل الناس اللي ماشية في الشارع ونخطف الموبايلات من إيديهم ونجري بسرعة عشان محدش يلحقنا»، بهذه الكلمات بدأ الشخصين المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة وخطف الهواتف المحمولة من المواطنين في الشوارع بمدينة السلام في القاهرة، اعترافاتهما أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليهما من جانب الأجهزة الأمنية.

طريقة سرقة الهواتف المحمولة

وقال أحد المتهمين أثناء جلسة التحقيق التي أجريت معهما: «بنخطف الموبايلات من الناس اللي ماشية في الشارع ومش مركزة أو بتتكلم فيه وتحديدا الكبار في السن أو الأطفال الصغيرة، ونجري بسرعة من المنطقة».

وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق: «بنروح نبيع الموبايلات اللي بنسرقها في محل في منطقة السلام، وكان اللي يهمنا إنه ياخد الموبايل ويدينا الفلوس»، موضحاً أنهم كرروا نفس الأسلوب في السرقة 6 مرات من قبل.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الجمعة القبض على المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في الشارع، واتضح من خلال التحريات أن أحد المتهمين له معلومات جنائية سابقة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

ويقول المحامي رامي ربيع مقلد إنَّه سيتمّ توقيع عقوبة عليهما وفق ما نصت عليه المادتان 317 و318 من قانون العقوبات، وهي أن العقوبة ستصل إلى الحبس، وذلك في حالة إن الجريمة لم تقترن بأي ظرف مشدد.