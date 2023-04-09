ضبط 220 كيلو مخدرات وتنفيذ 82426 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط 298 قضية مواد مخدرة بإجمالي 315 متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 135,510 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 34,100 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 24,750 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 18,743 كيلوجرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 3,495 كيلوجرام، وكمية من مخدرالشابو وزنت 2,690 كيلوجرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 798 جراما، وكمية من مخدر الآيس وزنت 613 جراما، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 470 جراما، و50 سنتيمتر لمخدر الماكس، و4476 قرصا مخدرا.

وأسفرت الحملات عن ضبط 131 قطعة سلاح نارى بحوزة 105 متين، وتنفيذ 82426 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 36 متهما هاربا، و15 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 263 دراجة نارية مخالفة، وضبط 21830 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 59 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.