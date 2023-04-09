«الهجرة» تكشف عن قائمة أسعار جمارك سيارات المغتربين بعد التخفيض (صور)

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قائمة أسعار جمارك سيارات المصريين بالخارج، بعد التخفيض، وفقا للتعديلات الجديدة التي تم إضفائها على قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج، عقب موافقة مجلس الوزراء.

رابط إلكتروني يمكن من خلاله الاطلاع على القائمة الكاملة

وأرفقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بمنشورها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، رابطا إلكترونيا يمكن من خلاله الاطلاع على القائمة الكاملة لأسعار جمارك سيارات المصريين بالخارج بعد التخفيض، والتي سيتم إستيرادها من الخارج، وذلك من خلال هذا الرابط.

مد فترة التسجيل ضمن المبادرة حتى 14 مايو المقبل

كما نوهت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على إمكانية تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج، عبر هواتف الأندوريد من خلال هذا الرابط، أو تحميله عبر هواتف ios من خلال هذا الرابط.

وأكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر المنشور على أنّه تم مد فترة التسجيل ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، حتى 14 مايو المقبل، كفرصة أخيرة للاستفادة من المبادرة.