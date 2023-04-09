آلاف الأقباط يحتفلون بأحد السعف بكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة «صور»

احتفل الآلاف الأقباط اليوم بأحد «السعف» 2023 بكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وسط فرحة الأطفال وانتشار بائعي السعف في محيط الكنيسة وحرص الكبار والصغار على شراء السعف قبل الدخول الكنيسة حيث وسط إجراءات تأمين مشددة َوتواجد أمني مكثف.

احتفال الأقباط بأحد السعف

احتفل الأقباط بصلوات أحد الشعانين داخل كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، حاملين السعف حيث شكلوا منها مجسمات وصلبان للصلاة وسط سعادة تغمر الوجوه، متخذين من السعف وسيلة للتعبير عن الصلاة، وانتشر بائعو السعف بالشوارع المحيطة بكنيسة الأنبا شنودة وسط مدينة الغردقة.

تواجد أمني بمحيط كنائس الغردقة

وشهد محيط كنائس الغردقة تأمينا أمنيا وتواجدا مكثفا لرجال الشرطة وانتشار الخدمات الثابتة والمتحركة وتكثيف أفراد الخدمة المترجلة وعدم السماح للدخول للكنائس إلا عبر البوابات الإلكترونية لتأمين الاحتفالات بعيد احد الشعانين.

بدء أسبوع الآلام

ومن جانبه قدم نسيم رزق المتحدث الإعلامي للكنائس الأرثوذكسية بالبحر الأحمر التهنئة للاحتفال بعيد السعف وبدء أسبوع الآلام، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نصلي لسلام قلوبنا وعقولنا وبلادنا وان يحفظ الله مصر والمصريين مقدما الشكر للأخوة المسلمين الذين شاركوا وقدموا التهنئة بعيد السعف».