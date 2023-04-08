أسعار فنادق الغردقة في عيد الفطر.. عروض مميزة تجذب الزائرين

بدأت فنادق الغردقة في تقديم عروض عيد الفطر تزامنا مع انتصاف شهر رمضان المبارك، وبدء اقتراب احتفالات العيد، ‪ حيث يفضل عدد كبير من المواطنين قضاء إجازة عيد الفطر على شواطئ الغردقة.

فنادق الغردقة تتلقى حجوزات العيد

وكشف عاطف البيه رئيس مجلس إدارة شركات سياحة، أن الفنادق ومكاتب السياحة بدأت تتلقى حجوزات إجازة عيد الفطر المبارك، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» لانتعاش حركة السياحة الداخلية في أيام العيد.

أسعار فنادق الغردقة في العيد

وأشار «البيه» إلى أن أسعار فنادق الغردقة في العيد تختلف حسب درجة تصنيف الفندق من 3 و4 و5 نجوم، حيث يبدأ سعر الفرد في الليلة في الغرفة المزدوجة في فنادق الثلاثة نجوم 500 جنيه، وسعرالغرفة فردين 1000 جنيه شامل المأكولات والمشروبات والشاطئ مجانًا، وملحق بالفندق شاطئ خاص.

بينما يبدأ سعر الفرد في فنادق 4 نجوم من 1000 جنيه للفرد في الليلة في الغرفة المزدوجة، بينما سعر الفرد بفنادق الخمسة نجوم يبدأ من 1500 جنيه للفرد في الغرفة المزدوجة إقامة كاملة.

استعدادات فنادق الغردقة في العيد

وكشف مسؤلو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر استعدادات فنادق الغردقة لاستقبال آلاف الزائرين لقضاء العيد على شواطئ الغردقة، حيث تضم الغردقة عدد 171 فندقا ومنتجعا سياحيات وشاليهات خاصة.

وأكد مسؤلو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر أن حجوزات فنادق الغردقة في العيد تكون عبر مكاتب السياحة المعتمدة أو مع الفندق مباشرة أو عبر موقع بوكينج، ويحذر من التعامل مع مكاتب سياحة وهمية.