تعليمات حضور القداس الإلهي بالكنيسة الكاثوليكية في الغردقة.. منها غلق الهاتف

تستعد كنائس البحر الأحمر لاحتفالات عيد القيامة المجيد، من خلال إقامة الصلوات حتى موعد قداس ليلة عيد القيامة المجيد مساء السبت المقبل، وسط تعليمات وإجراءات احترازية وأمنية مشددة.

القداس الإلهي في الكنيسة الكاثوليكية

وتستعد الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر لإقامة القداس الإلهي صباح غد الأحد، والذي يترأسه القمص يوأنس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بكنيسة القديس يوسف بالغردقة، في إطار احتفالات عيد القيامة المجيد.

تعليمات القداس الإلهي

وحذرت الكنيسة الكاثوليكية، عبر صفحتها الرسمية، بالالتزام بالتعليمات أثناء حضور القداس الإلهي داخل الكنيسة، وتشمل غلق الهاتف المحمول أثناء القداس الإلهي، وعدم الدخول والخروج، والاهتمام بحشمة الملابس داخل الكنيسة، وترك المكان نظيف قبل الخروج، وجلوس الأطفال بجوار آبائهم ليتعلموا إحترام الذبيحة، ويعتادوا حضور القداس الإلهي، وعدم لعب الأطفال.

القمص يوأنس يترأس صلوات عيد القيامة

يذكر أن القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الاقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، ترأس أمس الجمعة، صلوات القنديل العام وقداس عيد البشارة المجيد بكنيسه القديس يوسف بالغردقة، ويترأس اليوم صلاة عشية أحد الشعانين بمقر الكنيسة الكاثوليكية بميدان العروسة في الغردقة.