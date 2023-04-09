أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في كفر الشيخ والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية الصحة بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور إلهام محمد وكيل الوزارة، أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في محافظة كفر الشيخ والأوراق المطلوبة، وذلك بهدف الحصول على الشهادات الطبية الحديثة والمؤمنة للمقلبين على الزواج، مع إلغاء العمل نهائيا بالشهادات الطبية الورقية.

وتُستخرج الشهادات في 11 منشأة صحية تغطي كل الإدارات الصحية بكفر الشيخ، بعد إجراء التحاليل اللازمة للزوجين وفقا لقرار وزيري الصحة والسكان والتنمية المحلية رقم 22 لسنة 2023، الذي حدد أسعار التحاليل اللازمة.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023

وحددت مديرية الصحة بكفر الشيخ، بحسب بيان لها، أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في محافظة كفر الشيخ والأوراق المطلوبة، وعددها 11 مكتبا، وهي:

- المركز الطبي في مدينة كفر الشيخ.

- المركز الطبي في مدينة سيدي غازي.

- المركز الطبي في مدينة الرياض.

- المركز الطبي في مدينة الحامول.

- المركز الطبي في مدينة بلطيم.

- المركز الطبي في مدينة بيلا.

- المركز الطبي في مدينة سيدي سالم.

- المركز الطبي في مدينة دسوق.

- مركز الرعاية الصحية في مدينة قلين.

- مركز الرعاية الصحية في مدينة فوه.

- مركز الرعاية الصحية في مدينة مطوبس.

الأوراق المطلوب لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023

ويمكن للشاب أو الفتاة الراغب في استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 تقديم الأوراق المطلوب في أقرب مكتب للصحة به فرع لاستخراج الشهادة وهذه الأوراق بالنسبة للمصريين هي:

1- أصل شهادة الميلاد للعروسين

2- عدد 4 صور شخصيه لكل واحد

3- وعدد 3 صور بطاقة لكل واحد

استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 بالنسبة للمطلقة

- إذا كان الطلاق على يد مأذون فلا بد من إحضار أصل إشهاد الطلاق الورقي.

- أما إذا كان الطلاق بحكم محكمه فلابد من أصل إشهاد الطلاق المميكن من السجل المدني.

تكلفة الشهادة الصحية للزواج

ويدفع كل راغب في الزواج رسوم استخراج شهادة فحص المقبلين على الزواج للحصول على الشهادة الصحية للزواج 2023 مبلغ وقدره 220 جنيها شاملة المصروفات ورسوم التحاليل وطباعة الشهادة.

مدة صلاحية الشهادة الصحية للزواج 2023

وأوضحت مديرية الصحة بكفر الشيخ، أن مدة صلاحية الشهادة الصحية للزواج 2023، 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وفي حالة مرور 6 أشهر عقب إصدار الشهادة، يجب إعادة الفحص مرة أخرى، وفي هذه الحالة يتم دفع الرسوم من جديد، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.