نقيب المأذونين: شهادة الفحص المميكنة لا تعطل الزواج وتقلل احتمالات الطلاق

كشف الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، عن تفاصيل تطبيق قرار شهادة فحص الزواج المميكنة الجديدة، التى تُصدرها وزارة الصحة والسكان للمقبلين على الزواج بعد إجراء تحاليل الزواج المحدثة فى مصر 2023، مؤكداً أنه التقى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، وناقش معه جميع التفاصيل التى تمكّنه من الإجابة عن استفسارات المواطنين، خاصة من استخرجوا شهادات الزواج القديمة، ومن انفصلوا وتصالحوا مرة أخرى، كما عرض نقيب المأذونين لـ«الوطن» التسهيلات المتعلقة بالمصريين فى الخارج، وإلى نص الحوار..

الشيخ إسلام عامر: الفحوصات الجديدة لا تطبق على حالات الزواج العرفي.. وتسهيلات للمصريين بالخارج

ما رأيك فى إصدار شهادة فحص زواج مميكنة جديدة؟

- أعتبرها مهمة للغاية للزوجين، وتهدف إلى استقرار الزيجة وجعلها تمتد طوال العمر، وتُحد من حالات الطلاق، فمن شأنها الكشف عن كل شىء فى جسد الزوج أو الزوجة، وبالتالى حال وجود أى أمراض أو مشكلات صحية، يتم اكتشافها مبكراً قبل الزواج، وتأجيل المشروع لحين معالجتها أو القبول بالوضع القائم والزواج بهذا المرض إن لم يكن معدياً، الأمر الذى يُقلل نسب الانفصال.

هل رصدت حالات طلاق للأزواج بسبب عدم الكشف الصحى السليم قبل الزواج؟

- بالطبع نعم، أكثر من حالة حدث معها ذلك الأمر، ولعل أبرزها الواقعة التى حدثت فى محافظة البحيرة، حينما طلبت الزوجة الطلاق من زوجها، بسبب أنه مريض بالإيدز، ولم يفحص نفسه بشكل كافٍ، وتفاجأت بذلك الأمر بعد شهر من الزواج، فلم ترضَ بالعيش معه بعد معرفتها.

هناك أسئلة كثيرة من المواطنين حول الشهادة الجديدة والزواج.. كيف وجدت إجابات لها؟

- جمعتنى جلسة مع الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، وتحدّثنا حول شهادة فحص الزواج، لأن الأمر به ضرورة ملحة، ويجب أن أعلم المأذونين بكيفية التعامل مع الوضع الجديد، وأجاب لى عن جميع التساؤلات.

هل تعطل الشهادة من خطوة الزواج؟

- بالعكس.. لن تكون عائقاً أمام المقبلين على الزواج، بل إنها تجعل خطوتهم أكثر ثقة، ويطمئنون على صحتهم وصحة الطرف الآخر.

استمرار العمل بشهادة فحص الزواج القديمة الصادرة قبل يوم 26 فبراير وستظل سارية لمدة 6 أشهر

ما موقف من حدّد زفافه بعد أيام ولن يستطيع الانتظار 14 يوماً لاستخراج شهادة مميكنة؟

- تمّت الموافقة بالفعل من قِبل الوزارة على أن من استخرج شهادة فحص زواج قديمة قبل القرار الجديد ستكون سارية ويُعمل بها فى عقد القران بشكل طبيعى، فمن استخرج شهادة فحص زواج قديمة، أى غير مميكنة، قبل يوم 26 فبراير، ولم يكن يعلم بصدور القرار، فإن الشهادة سليمة وستكون سارية للعمل بها، وبالتالى لن يحتاج إلى تأجيل الزفاف، ولن يتعطل زواجه.

وما مدة سريان الشهادة القديمة؟

- مدة سريان هذه الشهادة 6 أشهر، ومن ثم يستطيع من استخرج الشهادة قبل يوم 26 فبراير الماضى، أن يتزوج بها حتى شهر أغسطس المقبل بشكل طبيعى دون الحاجة إلى استخراج الشهادة المميكنة الجديدة.

ما مصير الزواج العرفى والعودة بعد الطلاق من شهادة الفحص الطبى؟

- فى حالة الأزواج الذين ارتبطوا عرفياً، دون صدور عقد زواج شرعى، والذين انفصلوا ثم تصالحوا مرة أخرى، فإن الأمر لا يستوجب استخراج الشهادة الصحية المميكنة لراغبى الزواج، لأن الزوج والزوجة متصادقان على الزواج، فتُرفع هذه الشهادة عن المتصادقين، لأن الزوجية قائمة فى تلك الحالة ولا يطبق عليهم الأمر.

تسهيلات خاصة

كان المصرى المقيم بالخارج يقوم بعمل توكيل لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، ليستخرج له شهادة صحية، أما بالطريقة الجديدة فلن يستطيع فعل ذلك سوى بقدومه إلى مصر، لذا يمكن أن يُستثنى هؤلاء من عمل الشهادة، أو يتم وضع تسهيلات خاصة لهم.