وزارة «الهجرة» في أسبوع.. متابعة الطلاب المصريين بالخارج ولقاء الجاليات

تسعى وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للتواصل المستمر مع المصريين بالخارج، والاطلاع على متطلباتهم، ومن ثم البحث فى إمكانية توفير احتياجاتهم، بالإضافة إلى ربطهم بالوطن الأم، من خلال تقديم كافة التيسيرات والمتطلبات الذين يحتاجون إليها بالدول المضيفة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، حصاد نشاط وزارة «الهجرة» في أسبوع، خلال الفترة من 1 إلى 7 أبريل الجاري، وفقا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

حصاد نشاط وزارة «الهجرة» في أسبوع

1) التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عددًا من أبناء الجالية المصرية في كل من «السويد والدنمارك وليتوانيا» عبر الفيديو كونفرانس، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة».

2) التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة دفعة الدبلوماسيين الجدد، بمقر المعهد الدبلوماسي، في إطار تعريفهم بجهود الدولة في ملفات الهجرة.

3) شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة في حفل إفطار أقامه عدد من رموز الجالية الأرمينية في مصر، في إطار مبادرة «إحياء الجذور».

4) عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة اجتماعا تشاوريا عبر الفيديو كونفرانس مع أعضاء المجلس التأسيسي الخاص بـ «شركة المصريين بالخارج للاستثمار».

5) أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، انعقاد ثالث اجتماعات «اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج»، من أجل قبولهم بالكليات المناظرة بالجامعات الأهلية.

6) دعت وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي الطلاب العائدين من أوكرانيا، الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية لاستكمال دراستهم في مصر ولم يتقدموا لامتحانات تحديد مستوى سابقة لسرعة التسجيل.

7) أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن تيسيرات مفسرة لشباب الدارسين بالخارج، بشأن تشكيل لجنة وطنية دائمة لإدارة ومتابعة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

8) وجهت جامعة الأزهر خالص الشكر والتقدير للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لجهودها المخلصة في إعادة العالم الكبير الدكتور أحمد عمر هاشم من مالطا، ولما قامت به من عمل دؤوب ومتابعة مستمرة مع الفريق الدبلوماسي في سفارة مصر بمالطا.

9) استجابة للمصريين المقيمين بالخارج الذين قاموا بالتسجيل بمبادرة «سيارات المصريين بالخارج» قبل التعديلات الجديدة، أعلن مجلس الوزراء رد مبلغ الفرق بين ما تم سداده من الضرائب والرسوم قبل التعديلات بالزيادة عن المبلغ النقدي المستحق المحسوب إلى مقدم الطلب، بالعملة الأجنبية ذاتها المسدد بها المبلغ خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

10) شارك الخبير المصرفي المصري وائل حسن، مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس، في الحملة التوعوية «مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟»، التي أطلقتها وزارة الهجرة .

11) احتفت صحيفة «كاريزما» المصرية -الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية- بالزيارة التي قامت بها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة لولاية كاليفورنيا ولقائها الموسع مع الجالية المصرية وحضور حملة دعم مستشفى 57357 بدعوة من شبكة ECN.