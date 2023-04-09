«صحة الغربية»: ضبط 4 أطنان مواد غذائية وغلق 100 منشأة غذائية في رمضان

ضبطت إدارة الأغذية بمديرية الصحة بالغربية، في حملات رقابية مكبرة على المنشآت الغذائية، 4 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تم إعدام 240 كيلو جرام سلع غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، إلى جانب غلق 100 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية وتحرير 757 محضرا ضد عدد من المنشآت الصحية والمحلات التجارية بسبب عدم حمل شهادات صحية وعدم نظافة المنشأة.

حملات رقابية مفاجئة

قال د. أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن إدارة الأغذية بالمديرية نفذت حملات رقابية مفاجئة من تاريخ 15 مارس الماضي حتى أمس، السبت 8 أبريل الجاري، على المنشات الغذائية، وذلك لضبط وإحكام المتابعة والرقابة على سوق الغذاء، وضبط سوق الغذاء بالمحافظة خلال شهر رمضان الكريم.

إعدام مواد غذائية

وأوضح أن الحملات أسفرت عن ضبط 2 طن و782 كيلوجراما و1490 لتر عصائر وزيوت وخل، وإعدام 240 كيلوجراما من السلع منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتحرير 757 محضر جنحة صحية ومحاضر لعدم وجود شهادات صحية، ومحاضر لعدم نظافة المنشأة، وغلق 100 منشأة وذلك بعد المرور على 578 منشأه غذائية تنوعت بين بقالة ومطاعم وأسواق كبري بمراكز المحلة وسمنود وقطور وبسيون والسنطة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية، على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظة الغربية ، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.