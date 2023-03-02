ضبط 3 أطنان سلع غذائية منتهية الصلاحية في الغربية

نجحت حملات مكبرة مشتركة للطب الوقائي ومراقبة الأغذية بمحافظة الغربية في ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

قال الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان له، إنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، لضبط وإحكام المتابعة والرقابة على سوق الغذاء.

سلع غذائية منتهية الصلاحية

وأشار إلى أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 3 طن و121 كيلوجرما و1860 لتر عصائر وزيوت وخل منتهية الصلاحية، وإعدام 490 كيلو من السلع منتهية الصلاحية ومتغيره الخواص الطبيعية.

كما تم تحرير 1005 محاضر جنحة صحية ومحاضر لعدم وجود شهادات صحية، ومحاضر لعدم نظافة المنشأه، وذلك بعد المرور على 730 منشأة غذائية تنوعت بين بقالة ومطاعم وأسواق كبرى خلال الفترة من أول فبراير حتى تاريخه بقرى ومراكز المحافظة.

رقابة دورية على المنشآت

وأكد الدكتور أسامة بلبل على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظة الغربية، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.