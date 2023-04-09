أماكن استخراج بطاقة التموين بالشرقية 2023.. الأوراق المطلوبة والشروط

يقبل الآلاف من المواطنين على أماكن استخراج بطاقة التموين بالشرقية 2023 للحصول على البطاقات الخاصة بهم، حيث توجد المكاتب في كافة المدن والمراكز والأحياء ويبلغ عددها 127 مكتبا، منها 36 مكتبا مطورا وجميعها مخصصة لخدمات استخراج بطاقة التموين وإضافة المواليد على مستوى المحافظة تابعة لمديرية التموين.

أماكن استخراج بطاقة التموين بالشرقية 2023

«الوطن» تستعرض أماكن استخراج بطاقة التموين بالشرقية 2023 والأوراق المطلوبة وشروط الحصول على البطاقة التموينية أوإضافة المواليد.

إجراءات الحصول على بطاقة التموين وإضافة المواليد بالشرقية 2023

أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أنه للحصول على البطاقة التموينية يستلزم أن يتقدم المواطن لمكتب التموين التابع له بتحرير النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة طبقا للقرار 84 لسنة 2009 ، ويقوم المواطن باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين بعد التأكد من جميع بياناته من التقرير المفصل الذي يحتوي على ( اسم صاحب البطاقة / الرقم القومي / عدد المستفيدين/ تاريخ الاستلام بعد التوقيع / اسم البدال التمويني).

الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة التموين

1- صورة البطاقة

2- صور شهادات ميلاد الأبناء

3- إيصال كهرباء أو تليفون أو غاز

4- مستندات دالة على حالة المواطن

5- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة

6- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد المستفيدين

7- مستندات دالة على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية

شروط الحصول على بطاقة التموين في الشرقية 2023

• أن يكون من سكان المنطقة التي يخدمها مكتب التموين

• فرد داخل بطاقة/فصل اجتماعي/متزوج

إجراءات طالب خدمة الحصول على بطاقة تموين

1: الذهاب إلى المكتب واستخراج الأوراق المطلوبة لاستلام البطاقة

2: تقديم الأوراق والانتظار لحين استخراج البطاقة

3: استلام البطاقة