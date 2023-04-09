يحتاج المواطنون في شمال سيناء معرفة أماكن وعناوين مكاتب التموين التابعة لمديرية تموين شمال سيناء، لإمكانية أماكن استخراج بطاقة التموين بمحافظة شمال سيناء 2023.

تقدم «الوطن» خدمة لمتابعيها من خلال أماكن استخراج بطاقة التموين بمحافظة شمال سيناء 2023 عن طريق عناوين مكاتب التموين والأوراق المطلوبة، وطريق الفصل وإضافة المواليد، ومن يستحقون الإضافة والحصول على الخدمة التموينية.

أماكن استخراج بطاقة التموين بمحافظة شمال سيناء 2023

تنتشر مكاتب التموين بقرى ومدن شمال سيناء، بشكل يسهل الحصول على الخدمة التموينية المقدمة، للمواطنيين، من وزارة التموين.

ذكر مكتب تموين شمال سيناء في بيان له، أن مكاتب التموين موزعة كالآتي

في مدينة العريش: 3مكاتب في البلد والمساعيد

في مدينة الشيخ زويد: 6 مكاتب، المكتب الرئيسي في حي الكوثر وباقى المكتب في القرى

في مدينة رفح: 6 مكاتب تموين موزعة على أماكن تجمعات المواطنيين

في مدينة بئر العبد: 9 مكاتب تموين، المكتب الرئيسي بوسط المدينة القريب من ديوان عام المجلس، وباقى المكتب في القرى غرب وشرق المدينة

وفي مناطق وسط سيناء، تم توزيعها 5 في مدينة الحسنة 4 مكاتب في مدينة نخل والتجمعات التابعة لها.

طريقة استخراج بطاقة التموين والفصل

يتم استخراج بطاقة التموين أو فصل الأبناء من الأباء على النحو التالي:

إحضار البطاقة المقيد بها

قسيمة الزواج

بطاقة الرقم القومي، هاتف موبيل مسجل بنفس اسم المقدم للطلب

أما البدل الفاقد تتم بنفس الأوراق، على أن يتم خصم 40 جنيها في أول صرفية تموين، مقابل تسجيل أوراق جديدة.