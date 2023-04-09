أماكن استخراج بطاقة التموين بقنا 2023.. 52 مكتبا

اهتمام كبير من قبل المواطنين الحاملين للبطاقات التموينية ومن تنطبق عليه شروط استخراج بطاقة التموين 2023، لذلك يبحثون عن أماكن استخراج بطاقة التموين بقنا 2023 للحصول واستمرار الحصول على الدعم المقدم من قبل الحكومة من سكر وزيت وغيرها من السلع الغذائية بأسعار مدعومة، كان أن وزارة التموين سهلت الحصول على بطاقة التموين من خلال مكاتب التموين.

أماكن استخراج بطاقة التموين بقنا 2023

وقال المحاسب، أحمد السيد، وكيل وزارة التموين في المحافظة في تصريحاته لـ«الوطن»، إنه يوجد فعليا 52 مكتبا للتموين منتشرا في كل قرى ومدن المحافظة، و24 مكتبا للخدمات التموينية المتطورة موزعة على المدن وتقدم كل الخدمات سواء استخراج بطاقة التموين أو إضافة المواليد على بطاقة التموين.

وتقدم «الوطن» خدماتها للقراء في محافظة قنا ، من توضيح أبرز أماكن استخراج بطاقة التموين في قنا 2023 والعناوين وهي كالآتي:

- مكتب رئيسي في مدن قوص وقفط ونقادة وقنا ودشنا ونجع حمادي وفرشوط وأبوتشت.مكاتب التموين في القري

- مكتب تموين القناوية - العنوان: قرية القناوية، طريق مصر أسوان

- مكتب تموين أولاد عمرو، العنوان: نجع الحجر طريق قنا سفاجا

- مكتب تموين أبو تشت، العنوان: مستشفى الحميات، أبو تشت

- مكتب تموين أبنود، العنوان: قرية ابنود وسط البلد، قنا

- مكتب تموين الأشراف، العنوان: قرية الأشراف وسط البلد، قنا

- مكتب تموين القارة، العنوان: قرية القارة، أبو تشت، قنا

- مكتب تموين أبو شوشة، العنوان: قرية أبو شوشة، أبو شوشة بمركز أبو تشت

- مكتب تموين السمطا، بقرية السمطا، مركز دشنا

- مكتب تموين خزام, بقرية خزام، قوص

- مكتب تموين قفط بجوار الوحدة المحلية- قفط.

- مكتب تموين الشيخية بقرية الشيخية، قفط.

- مكتب تموين القلعة، بقرية القلعة، قفط.

- مكتب تموين القصير، قرية قصير بخانس، أبو تشت

- مكتب تموين بخانس، بقرية النزيلة، أبو تشت.

- مكتب تموين فرشوط، امتداد شارع بورسعيد، فرشوط .

- مكتب تموين العركى بقرية العركى، فرشوط، قنا

- مكتب تموين العسيرات بقرية العسيرات مركز فرشوط.

- مكتب تموين الغربى بهجورة بقرية ازليتم، نجع حمادى

- مكتب تموين بهجورة، بقرية بهجورة، نجع حمادى

- مكتب تموين الرحمانية قبلى بقرية الرحمانية قبلى، نجع حمادى.

- مكتب تموين السلامية بقرية السلامية، نجع حمادى.

- مكتب تموين الحلفاية بحري، بقرية الحلفاية بحرى، نجع حمادى.

- مكتب تموين دشنا، 139 شارع الدكتور إبراهيم، حى الصعايدة دشنا

- مكتب تموين فاو قبلى، شارع الجناين، حى الصعايدة بدشنا.

- مكتب تموين أبو دياب غرب بقرية أبو دياب، دشنا.

- مكتب تموين الوقف، حى السنابسة، الوقف.

- مكتب تموين سيدى عبد الرحيم، شارع المساكن، حى شرق، قنا

- مكتب تموين المنشية، شارع الشنهورية، حى المنشية وسط البلد

- مكتب تموين المراشدة، بقرية المراشدة، الوقف.

- مكتب تموين الوسط، شارع الجميل، حى غرب، قنا

- مكتب تموين دندرة، شارع السوق، وسط البلد.

- مكتب تموين الجبلاو، بقرية الجبلاو، وسط البلد.

مكتب تموين المحروسة، بقرية المحروسة مركز قنا.

مكتب تموين البراهمة، بقرية البراهمة، البراهمة، قفط.

مكتب تموين البحرى قمولا، بقرية البحرى قمولا، نقادة، قنا

- مكتب تموين أبو مناع بقرية أبو مناع بحرى، دشنا.

- مكتب تموين نجع حمادى، شارع البوسطة، نجع حمادى.

- مكتب تموين أولاد نجم بهجورة بقرية أولاد نجم بهجورة نجع حمادى

- مكتب تموين نقادة، مدينة نقادة الجديدة، حى الشيخ حسين.

- مكتب تموين هو، بقرية هو نجع حمادي .

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين 2023

وحددت مديرية التموين في محافظة قنا بحسب الكتاب الوزاري لوزارة التموين حول الاوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين 2023 في قنا.

- صورة البطاقة

- صور شهادات ميلاد الأبناء

- إيصال كهرباء أو تليفون أو غاز

- مستندات دالة على حالة المواطن

- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة

- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد المستفيدين

- مستندات دالة كونه محدود الدخل على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية.