أماكن استخراج بطاقة التموين بمحافظة الدقهلية 2023.. دليلك لـ128 مكتبا

أعلنت مديرية التموين بالدقهلية عن أماكن استخراج بطاقة التموين بمحافظة الدقهلية 2023، وطريقة استخراج بطاقة تموين علاوة علي باقي الخدمات الأخرى التي يحتاج إليها المواطن من إضافة فرد علي بطاقة التموين، أول التعديل والاوراق المطلوبة لتنفيذ كل تلك الخدمات.

أماكن استخراج بطاقة التموين بمحافظة الدقهلية 2023

قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن أماكن استخراج بطاقة التموين بمحافظة الدقهلية 2023، يبلغ عددها 128 مكتبا منها 35 مركز خدمة مطور لخدمة المواطنين لاستخراج بطاقة التموين بدل فاقد أو تالف، والفرق بينهما أن مركز الخدمة هو مكتب نموذجي رقمي يقدم الخدمة بشكل أفضل وحضاري تتكون من استراحة، وفصل مؤدي الخدمة عن المتلقي وكل موظف أمامه أجهزة الكمبيوتر ولا يوجد أي تدخل بشري.

وأضاف وكيل وزارة التموين في الدقهلية إن أماكن استخراج بطاقة التموين بمحافظة الدقهلية 2023 عددها 124 مكتبا ومركز خدمة «دليل كامل» وهي كما يلي:

- مكتب تموين أبو داوود بقرية أبو داوود بتمي الأمديد

- مكتب تموين أبو قراميط السنبلاوين

- مكتب تموين قرية أتميدة ميت غمر

- مكتب تموين أجا شارع السمري

- مكتب تموين اخطاب المساكن الشعبية أجا

- مكتب تموين قرية اسكندرية الجديدة المنزلة

- مكتب تموين قرية اشمون الرمان شارع المحطة دكرنس

- مكتب تموين قرية الاتحاد المنزلة

- مكتب تموين منية النصر. قرية البجلات منية النصر الزراعي

- مكتب تموين قرية البصراط المنزلة

- مكتب تموين البلامون قرية البلامون السنبلاوين

- مكتب تموين البيضا قرية البيضا تمي الامديد

- مكتب تموين البيضاء مساكن تاج الزين تمي الامديد

- مكتب تموين الجزاير قرية الجزاير منشية عبد القادر بلقاس

- مكتب تموين الجبانة قرية الجبانة بلقاس

- مكتب تموين الجمالية شارع الجيش ميدان الكبري

- مكتب تموين الحجايزة السنبلاوين

- مكتب تموين الحصص شربين

- مكتب تموين الحفير بلقاس

- مكتب تموين الحوتة المنزلة

- مكتب تموين الربع تمي الامديد

- مكتب تموين الربيعة دكرنس

- مكتب تموين الستاموني بلقاس

- مكتب تموين السمارة تمي الامديد

- مكتب تموين السنبلاوين حي البرجاس

- مكتب تموين السنبلاوين مساكن الجبانة

- مكتب تموين الشوامي بلقاس

- مكتب تموين الصلاحات دكرنس

- مكتب تموين العزيزة المنزلة

- مكتب تموين العصافرة المطرية

- مكتب تموين العقبيين شارع مسجد عزام المطرية

- مكتب تموين الغراقة أجا

- مكتب تموين الغصنة المطرية

- مكتب تموين الفردوس مساكن المجزر الآلي شارع مجمع الفردوس متفرع من شارع باتا المنصورة

- مكتب تموين الفروسات المنزلة

- مكتب تموين الكردي

- مكتب تموين الكفر الجديد- المنزلة - شارع المجلس متفرع من الطريق العام قرية الكفر الجديد

- مكتب تموين المحمودية دكرنس

- مكتب تموين المركزي حفير شهاب الدين بلقاس

- مكتب تموين المطرية

- مكتب تموين المعصرة بلقاس

- مكتب تموين المقاطعة السنبلاوين

- مكتب تموين المنزلة شارع وسط البندر

- مكتب تموين النزل منية النصر

- مكتب تموين النسايمة المنزلة

- مكتب تموين اوليلة- ميت غمر

- مكتب تموين اويش الحجر- المنصورة

- مكتب تموين بدواي المنصورة

- مكتب تموين برج النور- شارع السوق- اجا

- مكتب تموين برج نور الحمص اجا

- مكتب تموين برمبال القديمة- قرية الرياض منية النصر

- مكتب تموين بوهمتوش- الصاري- السنبلاوين

- مكتب تموين بساط كريم الدين شربين

- مكتب تموين بسنديلة بلقاس

- مكتب تموين بشلا ميت غمر

- مكتب تموين بطرة- طلخا

- مكتب تموين بلقاس 1 عزبة جاد

- مكتب تموين بلقاس 2 المساكن الشعبية

- مكتب تموين بلقاس خامس

- مكتب تموين بندر شربين- مساكن الهيمة

- مكتب تموين بني عبيد

- مكتب تموين بهوت - طلخا

- مكتب تموين تلبانة المنصورة

- مكتب تموين تمي الامديد شارع هشام المسيري- التل

- مكتب تموين درين نبروه

- مكتب تموين دكرنس مساكن البحر شارع الشهيد طارق سلامة

- مكتب تموين دماص شارع جامع النصر ميت غمر

- مكتب تموين دموه دكرنس

- مكتب تموين دميرة مساكن الاصلاح الزراعي طلخا

- مكتب تموين دنديط ميت غمر

- مكتب تموين ديسط طلخا

- مكتب تموين ديمشلت الدور الثاني دكرنس

- مكتب تموين رأس الخليج شربين

- مكتب تموين سلامون القماش قرية سلامون القماش- المنصورة

- مكتب تموين نوسا الغيط شارع السوق اجا

- مكتب تموين نوسا البحر شارع المسجد الكبير اجا

- مكتب تموين نقيطة قرية نقيطة المنصورة

- مكتب تموين قرية نشا نبروه الدور الثاني

- مكتب تموين قرية نجير دكرنس

- مكتب تموين نبروه

- مكتب تموين قرية ميت مرجا سلسيل الجمالية

- مكتب تموين ميت غمر 3 شارع البحر

- مكتب تموين ميت غمر 1 شارع طلعت حرب

- مكتب تموين ميت غمر 2 شارع طلعت حرب

- مكتب تموين قرية ميت غريطة السنبلاوين

- مكتب تموين قرية كفر عوض السنيطة اجا

- مكتب تموين كفر غنام السنبلاوين

- مكتب تموين قرية كوم النور ميت غمر

- مكتب تموين لسا الجمالية عزبة الجربان

- مكتب تموين محلة دمنة شارع مؤسسة محمد موسى الخيرية

- مكتب تموين السنبلاوين حي البرجاس

- مكتب تموين مركز شربين

- مكتب تموين قرية منشأة عبد الرحمن دكرنس

- مكتب تموين منية النصر

- مكتب تموين منية سمنود اجا

* مكتب تموين قرية ميت ابو خالد ميت غمر

- مكتب تموين قرية ميت العامل اجا

- مكتب تموين ميت دمسيس عزبة ابو طه اجا

- مكتب تموين ميت الكرماء طلخا

- مكتب تموين ميت سلسيل شارع عبد اللطيف حمادة

- مكتب تموين قرية ميت سويد بني عبيد

- مكتب تموين ميت طريف دكرنس

- مكتب تموين ميت عاصم منية النصر

- مكتب تموين قرية ميت علي المنصورة

- مكتب تموين ميت غراب السنبلاوين

- مكتب تموين سنفا ميت غمر

- مكتب تموين قرية شبرا سندي عمارة دار القرآن الكريم السنبلاوين

- مكتب تموين شبراهور السنبلاوين

- مكتب تموين قرية شبراويش اجا

- مكتب تموين قرية شها المنصورة

- مكتب تموين قرية صهرجت اجا

- مكتب تموين صهرجت الصغرى - اجا

- مكتب تموين صهرجت الكبرى - ميت غمر- شارع الكوبري

- مكتب تموين طلخا 1 شارع البحر ميدان وصفي

- مكتب تموين طلخا 2 المساكن الاقتصادية نهاية طريق بلقاس

- مكتب تموين طناح

- مكتب تموين طنامل الشرقي- عزبة الايتارية- اجا

- مكتب تموين طنبول الكبرى عمارة الوحدة المحلية السنبلاوين

- مكتب تموين ظفر السنبلاوين

- مكتب تموين كفر الاطرش- شربين

- مكتب تموين كفر الترعة - شربين

- مكتب تموين كفر الحاج شربيني- شربين

- مكتب تموين كفر الروك السنبلاوين

- مكتب تموين كفر المقدام - مبنى شروق للمصالح الحكومية- ميت غمر

الأوراق المطلوبة في حال استخراج بطاقة التموين

وتابع وكيل وزارة التموين، إن الأوراق المطلوبة في حال استخراج بطاقة التموين هي:

- إثبات مفردات دخل سواء معاش أو موظف

- وفي حال عدم وجود أي مصدر دخل يقوم بعمل بحث اجتماعي

- صورة من البطاقة الشخصية

- وصورة شهادة ميلاد.

الأوراق المطلوبة في حال للتعديل في بطاقة التموين

وفي حال الإضافة لبطاقة التموين يحتاج شهادة ميلاد أفراد الأسرة فقط بجانب صورة من بطاقة رب الأسرة، وبالنسبة للتعديل يأتي بالمستندات الخاصة بالمواد تعديلها، وصورة من شهادة الميلاد وصورة من البطاقة الشخصية.