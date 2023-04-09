تجديد حبس المتهمين بقتل شاب بسبب لهو الأطفال في عين شمس 15 يوما

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين بقتل جارهم سيد 32 عامًا بمنطقة عين شمس 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما تمكن رجال الشرطة من القبض على المتهمين واقتيادهما إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وكانت جهات التحقيق أمرت في جلسة سابقة بحبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة ونقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بمنطقة عين شمس يفيد وقوع مشاجرة ووجود متوفى، وبالانتقال والفحص تبين مقتل شاب يدعى سيد ويبلغ من العمر 32 عامًا على يد اثنين أشقاء من جيرانه.

وجرى القبض على المتهمين وتحرر محضر حمل رقم 7163 لسنة 2023 ، وباقتيادهما إلى قسم الشرطة تبين أنه في يوم الواقعة نشبت مشاجرة بين طفلين، وهما نجل شقيقة المجني عليه، وبين نجل أحد المتهمين، ونشبت مشاجرة بين المجني عليه وبين الطرف الآخر، وتدخل الأهالي وأنهوا الخلاف بينهما، لكن في يوم الواقعة، وتعدى المتهمين على المجني عليه، وأصابوه بطعنة فوق سطح منزله حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وهو صائم.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حسن شومان المحامي في تصريحات لـ«الوطن» أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».