رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السيطرة على حريق محدود داخل شقة سكنية في عين شمس

كتب:

منتصر سليمان
02:49 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكّن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود أندلع داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس دون خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحريق

 كانت البداية عندما ورد بلاغ الى غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس، ودفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء وتمكّن من إخماد الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

السيطرة على حريق محدود داخل شقة سكنية في منطقة عين شمس

السيطرة على حريق محدود بالغابة الشجرية في بني سويف

السيطرة على حريق محدود نشب في محول كهرباء بمنطقة بولاق أبو العلا

السيطرة على حريق منزل في أخميم بسوهاج دون خسائر بشرية
بقلم منتصر سليمان