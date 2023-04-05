السيطرة على حريق محدود داخل شقة سكنية في عين شمس

تمكّن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود أندلع داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس دون خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحريق

كانت البداية عندما ورد بلاغ الى غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس، ودفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء وتمكّن من إخماد الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.