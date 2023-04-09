أعلنت محافظة القليوبية أماكن المستشفيات المخصصة للكشف الطبي على حجاج الجمعيات بالقليوبية حيث خصصت مديرية التضامن بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان 6 مستشفيات بأنحاء المحافظة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين من الفائزين في قرعة حج الجمعيات.

«الوطن» تستعرض أماكن المستشفيات المخصصة للكشف الطبي على حجاج الجمعيات بالقليوبية 2023 الفائزين بقرعة حج الجمعيات بالتعاون مع وزارتي التضامن والصحة وبالتسيق بين أجهزة المحافظة

أماكن المستشفيات المخصصة للكشف الطبي على حجاج الجمعيات بالقليوبية

أوضح بيان محافظة القليوبية على الصفحة الرسمية للمحافظة أن وزاره التضامن الاجتماعي اعتمدت أماكن المستشفيات المخصصة للكشف الطبي علي حجاج الجمعيات بالقليوبية في 6 مواقع.

مستشفى القناطر الخيرية المركزي

مستشفى شبين القناطر المركزي

مستشفى أبو المنجا المركزي

مستشفى بنها التعليمي

مستشفى ناصر التخصصي

اللجنة الطبية بشبرا الخيمة

وأوضح البيان أن وزارة التضامن انتهت إلى اختيار 228 حاجا بالقليوبية هذا العام للحج ضمن حجاج الجمعيات الأهلية مشيرا إلى أن أسعار حج الجمعيات الأهلية 2023 جرى تحديدها من خلال توفير أفضل البرامج لهذا العام وبأسعار مناسبة وخدمات ذات تميز سواء في الفنادق أو الإشراف أو وسائل النقل والشعائر كالتالي:

المستوى الأول بمبلغ 225 ألف جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران، والوجبات 193 ألف جنيه و32 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران

المستوى الثاني بمبلغ 186500 ألف جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران، والوجبات 157500 ألف جنيه و29 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران

المستوى الثالث بمبلغ 171 ألف جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران والوجبات 142 ألف جنيه و29 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران

مهلة أسبوع لإتمام الإجراءات وسداد تكلفة الحج

فيما أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة في بيان له أنّ أكثر من 22 ألف مواطن ومواطنة تقدموا لحج الجمعيات هذا العام من خلال 2500 جمعية ومؤسسة أهلية مشيرا إلى أنّه سيتم منح الحجاج المختارين في القرعة مهلة أسبوعا لإتمام الإجراءات وسداد تكلفة الحج