سقوط أمطار على مدينة مرسى مطروح والمدن الساحلية (صور)

سقطت أمطار على مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، وصاحبها سحب ملأت سماء المدينة الساحلية وحجبت رؤية الشمس، وكذلك على بعض المناطق والمدن الساحلية المجاورة في رأس الحكمة والعلمين والضبعة وسيدي عبد الرحمن، والمناطق الغربية في أبولهو والنصر والشولحي وتمتد حتي المتاني.

أمطار وارتفاع الحرارة

وتشهد مطروح ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الأحد، تزامناً مع سقوط أمطار في ظل عدم استقرار حالة الطقس على مختلف المناطق الواقعة على الساحل الشمالي الغربي، من الإسكندرية شرقاً حتى السلوم غربا، مع وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في مطروح

وسجلت درجات الحرارة في مدينة مرسى مطروح للعظمى والصغرى 25 - 13، وفي الحمام 26 - 14، وفي العلمين 23 - 17، وفي السلوم 21 - 12.

حرارة شديدة في سيوة

وترتفع درجة الحرارة في مدينة سيوة جنوب مرسى مطروح بنحو 300 كيلو لتسجل أعلى درجات حرارة بنطاق المحافظة، بواقع 32 - 15 مع سطوع الشمس كلياً.

تحذيرات الأرصاد

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة على مختلف أنحاء البلاد بمختلف المحافظات، في الصعيد وسيناء وسلسله جبال البحر الأحمر والوجه البحري، مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية في مطروح والإسكندرية بواقع 50% على مدار اليوم، مع وجود غطاء سحابي يحجب رؤيه الشمس في العديد من المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط.