حالة الطقس اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة نهارا على الأنحاء كافة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، مشيرة إلى وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، إذ يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائلًا للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائلًا للبرودة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وكانت حالة الطقس أمس، شهدت تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بعد أن سجلت القاهرة الكبرى أمس، درجة حرارة عظمى 32 درجة مئوية، وتعاود درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى اعتبارا من غدٍ الجمعة، مرجعة سبب التقلبات الجوية إلى طبيعة فصل الربيع «فصل التقلبات الجوية» من حيث الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، على جميع مدن الجمهورية وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جاءت كما يلي:

- القاهرة 32 - 19

- العاصمة الإدارية 32 - 19

- أكتوبر 33 - 18

- بنها 32 - 19

- دمنهور 31 - 17

- وادي النطرون 30 - 17

- كفر الشيخ 30 - 18

- المنصورة 32 - 19

- الزقازيق 33 - 19

- شبين الكوم 32 - 19

- طنطا 31 - 19

- دمياط 28 - 18

- بورسعيد 30 - 20

- الإسماعيلية 32 - 18

- السويس 32 - 18

- العريش 33 - 17

- رفح 33 - 17

- رأس سدر 32 - 17

- نخل 31 - 09

- كاترين 26 - 08

- الطور 31 - 19

- طابا 32 - 18

- شرم الشيخ 31 - 20

- الإسكندرية 23 - 16

- العلمين الجديدة 21 - 15

- مطروح 22 - 13

- السلوم 21 - 13

- سيوة 30 - 11

- رأس غارب 30 - 16

- الغردقة 31 - 16

- سفاجا 30 - 17

- مرسى علم 31 - 18

- شلاتين 30 - 18

- حلايب 31 - 17

- أبو رماد 30 - 17

- رأس حدربة 30 - 17

- الفيوم 34 - 17

- بني سويف 33 - 18

- المنيا 34 - 17

- أسيوط 35 - 18

- سوهاج 36 - 19

- قنا 36 - 18

- الأقصر 37 - 19

- أسوان 38 - 19

- الوادي الجديد 32 - 16

- أبو سمبل 37 - 15