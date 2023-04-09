«الأرصاد» تحذّر من حالة الطقس: العظمى 35 وذروة الموجة الحارة اليوم

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم، والذي يمثل ذروة الموجة الحارة على جميع أنحاء الجمهورية، حيث يُتوقع أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 35 درجة، ليكون الطقس حار خلال ساعات النهار، في حين تكسر درجة الحرارة حاجز الـ37 درجة خلال النهار على محافظات جنوب البلاد، ويسود طقس شديد الحرارة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأوضحت الأرصاد الجوية، وجود غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس اليوم، بدءا من شمال البلاد وصولا إلى شمال الصعيد، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية ومدن القناة، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من السواحل الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

تأتي درجات الحرارة اليوم الأحد 9-4-2023 على مدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 35 - 19

- العاصمة الإدارية 35 - 19

- أكتوبر 35 - 18

- بنها 35 - 19

- دمنهور 34 - 18

- وادي النطرون 34 - 18

- كفر الشيخ 33 - 18

- المنصورة 34 - 18

- الزقازيق 35 - 19

- شبين الكوم 35 - 19

- طنطا 34 - 19

- دمياط 29 - 18

- بورسعيد 32 - 18

- الإسماعيلية 36 - 17

- السويس 34 - 18

- العريش 33 - 17

- رفح 33 - 17

- رأس سدر 33 - 17

- نخل 35 - 11

- كاترين 28 - 09

- الطور 33 - 19

- طابا 33 - 18

- شرم الشيخ 32 - 22

- الإسكندرية 28 - 17

- العلمين الجديدة 26 - 16

- مطروح 23 - 14

- السلوم 23 - 12

- سيوة 32 - 12

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 33 - 21

- سفاجا 33 - 21

- مرسى علم 31 - 22

- شلاتين 31 - 21

- حلايب 30 - 22

- أبو رماد 29 - 21

- رأس حدربة 31 - 21

- الفيوم 36 - 20

- بني سويف 36 - 19

- المنيا 38 - 18

- أسيوط 38 - 19

- سوهاج 38 - 19

- قنا 38 - 18

- الأقصر 38 - 18

- أسوان 38 - 19

- الوادي الجديد 39 - 17

- أبو سمبل 38 - 19