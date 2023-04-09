حالة الطقس اليوم 9-4-2023.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة

يسود اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفق بيان الأرصاد الجوية، بينما يكون مائلاً للدفء على السواحل الشمالية، وتكون درجات الحرارة مائلة للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، أن تشهد بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة ورعدية أحياناً، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد بنسبة حدوث 30%.

ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل العربية، ومدن القناة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من السواحل الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، كما تصل نسبة الرطوبة إلى 70% على القاهرة الكبرى و75 على الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تأتي درجات الحرارة اليوم كما يلي:

- القاهرة 35 - 19

- العاصمة الإدارية 35 - 19

- أكتوبر 35 - 18

- بنها 35 - 19

الطقس في دمنهور

- دمنهور 34 - 18

- وادي النطرون 34 - 18

- كفر الشيخ 33 - 18

- المنصورة 34 - 18

حالة الطقس في الزقازيق

- الزقازيق 35 - 19

- شبين الكوم 35 - 19

الطقس في طنطا

- طنطا 34 - 19

الطقس في دمياط

- دمياط 29 - 18

- بورسعيد 32 - 18

- الإسماعيلية 36 - 17

- السويس 34 - 18

- العريش 33 - 17

- رفح 33 - 17

- رأس سدر 33 - 17

- نخل 35 - 11

الطقس في سانت كاترين

- كاترين 28 - 09

- الطور 33 - 19

- طابا 33 - 18

- شرم الشيخ 32 - 22

- الإسكندرية 28 - 17

- العلمين الجديدة 26 - 16

- مطروح 23 - 14

- السلوم 23 - 12

- سيوة 32 - 12

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 33 - 21

- سفاجا 33 - 21

- مرسى علم 31 - 22

- شلاتين 31 - 21

- حلايب 30 - 22

- أبو رماد 29 - 21

- رأس حدربة 31 - 21

- الفيوم 36 - 20

- بني سويف 36 - 19

- المنيا 38 - 18

- أسيوط 38 - 19

الطقس في سوهاج

- سوهاج 38 - 19

- قنا 38 - 18

- الأقصر 38 - 18

الطقس في أسوان

- أسوان 38 - 19

- الوادي الجديد 39 - 17

- أبو سمبل 38 - 19