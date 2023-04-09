القبض على عاطل بكمية من الهيدرو شرق قناة السويس

تمكنت وحدة مباحث القنطرة شرق من استهداف عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيدرو قبل العبور بها إلى غرب قناة السويس تمهيدا لبيعها قبل أيام عيد الفطر المبارك.

واستهدفت مباحث القنطرة شرق المتهم بعد متابعة نشاطه الإجرامي على مدار الفترة الماضية والتأكد من اتجاره في المواد المخدرة على نشاط واسع وتوزيعه المخدرات على صغار التجار.

التحريات: المتهم ترك شمال سيناء واستقر بالقنطرة

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث الجنائية يفيد رصد تردد أحد الأشخاص المقيمين بشمال سيناء علي القنطرة شرق لترويج المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيدرو الجديد.

وبتكثيف التحريات حول المتهم تبين أنه يروج للمواد المخدرة علي نشاط واسع ويرتبط بعدد من التجار ممن يساعدوه على ترويج المواد المخدرة شرق قناة السويس وغرب قناة السويس بعدة مناطق.

ضبط أكثر من 50 كيلو بحوزة المتهم

وقالت المصادر الأمنية إنه تم ضبط مايقرب من 30 لفافة كبيرة الحجم بحوزة المتهم في مخزن سري أعده لتخزين المواد المخدرة قبل بيعها وتوزيعها علي صغار التجار.

وأكدت التحريات ضباط مباحث الإسماعيلية تسلم المتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل يومين تمهيدا لبيعها في الأيام قبل عيد الفطر المبارك.

مأموريات مكبرة في الإسماعيلية

وتكثف مباحث الإسماعيلية خلال الفترة الحالية من مأمورياتها لضبط كبار التجار ومروجي المواد المخدرة، فيما نجحت في مداهمة وضبط عدة أشخاص بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.