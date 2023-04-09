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القبض على متهم بحيازة «الهيدرو» في شمال سيناء

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
01:15 م | الأحد 09 أبريل 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

تمكّن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن شمال سيناء من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد، حال تواجده بدائرة القسم محل سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلوجراما، مبلغا ماليا،هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ500 ألف جنيه.

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