حبس المتهم بالاتجار في مخدر الهيدرو بالسويس 4 أيام

قررت جهات التحقيق، حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالسويس 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكمياوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية اللازمة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم مقيم بمنطقة الأربعين بمحافظة السويس له معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها من أجل تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم اعترف بحيازته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلوجرامات بقصد الاتجار، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه.

ضبط المتهم

كانت البداية عندما كشفت تحريات ومعلومات مديرية أمن السويس، من مزاولة عنصر إجرامي نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بدائرة قسم شرطة الأربعين.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات، تم استهداف المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

أوضح سمير عبدالعظيم المحامي أثناء حديثه لـ«الوطن»، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأشار الخبير القانوني، إلى أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.