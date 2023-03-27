ضبط شخصين بتهمة الإتجار في «الحشيش» و«الهيدرو» بالإسماعيلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية.

تخصص نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرتي مركزي شرطة «القنطرة غرب – فايد» بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافهما.

وجرى ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة فايد، حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 100 كيلوجرام - 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرام – مبلغ مالي – 5 هواتف محمولة).

وتمّ ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة -غرب حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (52 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5.200 كيلوجرام – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 آلاف و784 جنيهًا.