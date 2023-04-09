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قناة الناس تنشر فيديو للقارئ محمود عمر نصر من البرازيل

كتب:

محمد متولي
02:49 م | الأحد 09 أبريل 2023
القارئ محمود عمر نصر

القارئ محمود عمر نصر

نشرت قناة الناس فيديو جديدا لتلاوة عطرة بصوت القارئ محمود عمر نصر، في مدينة ساو باولو بالبرازيل.

وتنقل قناة الناس بشعار سفراء دولة التلاوة، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

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بقلم محمد متولي