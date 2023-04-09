أماكن استخراج بطاقة التموين بمحافظة البحر الأحمر.. 8 مكاتب و3 مراكز مطورة

حددت وزارة التموين أماكن استخراج بطاقة التموين بمحافظة البحر الأحمر 2023، للحصول على الدعم المقدم من الحكومة من السلع الغذائية بأسعار مدعومة، وتنشر الوطن أماكن استخراج بطاقة التموين في المحافظة.

أماكن استخراج بطاقة التموين في البحر الأحمر 2023

كشف المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ الوطن أنه يوجد. 8 مكاتب و 3 مراكز مطورة موزعين بمدن البحر الأحمر لاستخراج بطاقة التموين 202‪3 علي النحو التالي؛ مكتب بقرية الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر ومكتبان بمدينة الغردقة ومكتب بسفاجا ومكتبان بمرسى علم ومكتب بقرية أبو رماد جنوب البحر الأحمر، بالإضافة إلى 3 مراكز خدمة مطورة في مدن الغردقة وسفاجا والقصير.

وأضاف أن مكاتب ومراكز التموين بالبحر الأحمر تقدم الخدمات التموينية المتطورة موزعة على المدن سواء استخراج بطاقة التموين أو إضافة المواليد على بطاقة التموين.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين 2023

وأضح وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر إلى أن الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين 2023 في البحر الأحمر كالآتي:

- صور شهادات ميلاد الأبناء

- صورة البطاقة

- إيصال كهرباء أو تليفون أو غاز

صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة

- مستندات دالة على حالة المواطن

صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد المستفيدين

صور مستندات دالة كونه محدود الدخل على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية.

وذلك بحسب الكتاب الوزاري لوزارة التموين.