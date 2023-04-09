تصدير 37 ألف طن بضائع متنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن المواني التابعة للهيئة تشهد نشاطاً كبيراً فى حركة تداول البضائع وصولاً وسفراً، وسجل إجمالي التداول اليوم الأحد، 40 ألف طن.

حركة الصادرات والواردات

وأوضح أن هيئة مواني البحر الأحمر، أن حركة تداول السفن استقبالاً ومغادرة، تشهد انتظاماً وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 7 سفن وتم تداول 40000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 687 شاحنة و44 سيارة.

وأوضح بيان مواني البحر الأحمر، أن حركة تداول الواردات سجلت اليوم 3000 طن بضائع، 349 شاحنة و37 سيارة فيما سجلت حركة الصادرات 37000 طن بضائع، 338 شاحنة و10 سيارات.

مغادرة السفينة POSREY PULKER ميناء سفاجا

وتابع البيان أن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة السفينة POSREY PULKER وعلى متنها 30 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينتين أمل ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي FIRST BRIDGE، بوسيدون إكسبريس والحرية.

وأضاف أن ميناء نويبع، يشهد اليوم تداول 2700 طن بضائع و290 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينتان آيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن.