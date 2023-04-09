تستقبل مديرية الصحة بالبحر الاحمر برئاسة الدكتور إسماعيل العربي المقبلين على الزواج لإجراء الفحص الطبي للأشخاص المقبلين على الزواج بالوحدات الصحية بمدن محافظة البحر الأحمر ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين علي الزواج لذلك نعرض أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في محافظة البحر الأحمر.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في محافظة البحر الأحمر

ويسأل المواطنون عن أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في البحر الأحمر، وتنشر «الوطن» أماكن تقديم الخدمة للمواطنين، في عدد 6 وحدات صحية بمدن المحافظة يوميا ومن خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا

وحدات صحية لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في البحر الأحمر

خصصت صحة البحر الأحمر 6 وحدات صحية لتقديم خدمة استخراج الشهادة الصحية للزواج على مستوى المحافظة وهم وحدة رعاية الطفل في مدينة رأس غارب وحدة الميناء في مدينة الغردقة وحدة رعاية الطفل في سفاجا وحدة الأمل في مدينة القصير ومركز طب الأسرة بمرسى علم ومستشفي الشلاتين المركزي في مدينة الشلاتين.

أنواع تحاليل الشهادة الصحية للزواج

يوضح الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر لـ«الوطن» أنه يتم فحص الاشخاص المقبلين علي الزواج من خلال تقديم بعض الخدمات وهي:

- فحص طبي شامل وفحص معملي ويشمل تحديد فصيلة الدم وتحديد معامل ريسوس وتحديد نسبة الهيموجلوبين.

- اكتشاف بعض الأمراض غير السارية مثل مرض الضغط ومرض السكري ومرض السمنة.

- اكتشاف بعض الأمراض الفيروسية مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي بيHBV والالتهاب الكبدى الفيروسي سي HCV وفيروس نقص المناعة البشري المكتسب HIV والكشف عن بعض أمراض الدم الوراثية.

الأوراق المطلوب لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023

كشف مسؤولو صحة البحر الأحمر عن الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة الفحص الطبي لراغبي الزواج هي:

بطاقة الزوج وصورتان منها.

بطاقة الزوجة وصورتان منها.

صورتان شخصيتان للزوج والزوجة.