الداخلية تضبط المتهم بدفع سيدة أرضا في العجوزة 

ألقت أجهزة الأمن القبض على شخص بتهمة الاعتداء على سيدة عجوز، وذلك عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن قيام أحد الأشخاص بدفع عجوز، ما أدى إلى سقوطها أرضا.

تحديد هوية السيدة

بالفحص أمكن تحديد هوية السيدة، وأنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وباستدعائها قررت أنها اعتادت وضع الطعام لبعض القطط بمنطقة سكنها، وأضافت أنها بتاريخ الواقعة فوجئت بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بالتعدي عليها بالسب والشتم ودفعها أرضا ما أدى إلى إصابتها بسحجة بالوجه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين السيدة المشار إليها لاعتيادها إلقاء الأطعمة داخل حديقة العقار محل سكنه لإطعام الحيوانات، ما يتسبب فى انبعاث رائحة كريهة فقام على إثر ذلك بدفعها أرضا على النحو المشار إليه.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.