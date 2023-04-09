ضبط 2750 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت بطنطا «صور»

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، من ضبط 2750 عبوة مواد غذائية متنوعة، منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت، بمدينة طنطا، وذلك قبل بيعها إلى المواطنين ما يضر بصحتهم، وتم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حملات تفتيشية مفاجئة

قال المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن المديرية تواصل الحملات التموينية ومداهمة شركات وهايبرات وسوبر ماركت المواد الغذائية، بشكل مفاجئ، من أجل ضبط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية قبل بيعها إلى المواطنين، وذلك تنفيذا إلى توجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ود. طارق رحمي محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط السلع الغذائية الفاسدة.

مداهمة سوبر ماركت

وأضاف أن حملة مكبرة فجر اليوم، داهمت سوبر ماركت بمدينة طنطا، أسفرت عن ضبط 2750 عبوة ألبان وشيبسي وباتيه، منتهية الصلاحية، حيث مدون عليها بيانات بتواريخ 1 ،7 أبريل الجاري، وتم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.