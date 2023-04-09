إقبال متوسط على تناول الإفطار في المطاعم خلال النصف الأول من رمضان

قال علي كامل منصور، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إقبال المواطنين المصريين على تناول وجبات الإفطار والسحور بالمطاعم السياحية، خلال النصف الأول من شهر رمضان الجاري، كان متوسطًا، موضحًا أن نسب الإقبال على السحور كانت أعلى منها في الإفطار.

ولفت «منصور» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن نسب الإقبال على تناول وجبتي الإفطار والسحور بالمطاعم السياحية، خلال الـ15 يوما الأولى من شهر رمضان خلال العام الجاري، أقل من نظيرتها العام الماضي.

انتعاشة بالكافتيريات السياحية خلال المساء

وكشف رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة، عن حدوث حالة من الرواج في الكافيهات والكافيتريات والمطاعم السياحية، خلال فترة الليل، فيما بين الإفطار والسحور، والتي يجرى تقديم مشروبات وأطباق خفيفة خلالها تناسب طبيعة شهر رمضان، موضحًا أن السبب الرئيسي لحالة الإقبال على تناول المشروبات بالمنشآت السياحية ليلا، هو أن سعرها مناسبا للشريحة التي تفضل قضاء فترة المساء خارج المنزل.

زيادة نسب الإشغال بالمطاعم خلال الـ10 أيام الأخيرة من رمضان

وأشار علي كامل منصور، إلى أنه بداية من الـ10 أيام الأخيرة، ستبدأ نسب الإقبال على المطاعم السياحية في الزيادة، خاصة مع قدوم أعداد جيدة من السياح العرب لقضاء تلك الأيام وعيد الفطر بمصر، موضحا أن مطاعم القاهرة الكبرى ستكون الأكثر إشغالًا بالرواد خلال الأسبوع الأخير من رمضان، مقارنة بالمنشآت السياحية الموجودة في المدن المصرية الأخرى.