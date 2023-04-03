«المنشآت السياحية»: مواعيد عمل المطاعم الجديدة تنعش الحركة خلال الصيف

قال علي كامل منصور، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة، إن المواعيد الجديدة لعمل المطاعم السياحية التي اعتمدها أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الأسبوع الماضي، تسهم بنسبة كبيرة في زيادة نسب إقبال الرواد على تناول الوجبات الغذائية بالمطاعم السياحية، كما أنها تؤدي أيضا إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر ولا سيما القادمة من الدول العربية.

استمرار عمل المطاعم السياحية حتى الساعة 4 فجرا

وأضاف منصور لـ«الوطن»، أن المواعيد الجديدة لعمل المطاعم السياحية التي بدأ العمل بها بالفعل تعتبر استجابة لمطالب المنشآت السياحية طوال العامين الماضيين، موضحا أن استمرار عمل المطاعم السياحية حتى الساعة 4 صباحا يجذب شريحة كبيرة من الرواد ممن يعشقون السهر لقضاء تلك الفترة بالمطاعم.

السياحة العربية

وأشار إلى أن أعداد كبيرة من السياح العرب الوافدين لمصر من هواة السهر أيضا والذين يفضلون قضاء تلك الفترة بالمطاعم السياحية، موضحا أن نتائج هذا القرار على زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر وأيضا على نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية سيظهر جليا خلال الموسم الصيفي المقبل.

وأوضح أن مواعيد فتح وتشغيل المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيا، تبدأ حاليا من الساعة 6 صباحا وتغلق في ميعاد لا يجاوز الساعة 4 من صباح اليوم التالي، مع استمرار خدمة التيك أواي Take away، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل «الدليفري» بالنسبة للمطاعم والكافتيريات على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أن مواعيد فتح وتشغيل مسارح المنوعات الليلية «الملاهي الليلية» من الساعة 11 صباحا وتغلق في ميعاد لا يجاوز الساعة 4 من صباح اليوم التالي.