«المنشآت السياحية»: تعديل مواعيد إغلاق المحلات يرفع نسب الإقبال على المطاعم

قال علي كامل منصور، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ مواعيد عمل المطاعم السياحية خلال شهر رمضان المبارك، ستكون من الساعة الخامسة فجرا وحتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، مع استمرار خدمتي توصيل الطلبات للمنازل «دليفري» طوال 24 ساعة.

زيادة نسب الإقبال على تناول السحور بالمطاعم

وأوضح منصور لـ«الوطن»، أنّ موافقة مجلس الوزراء على تعديل مواعيد إغلاق المطاعم خلال شهر رمضان من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 2 من صباح اليوم التالي، سترفع نسب إقبال المواطنين والسياح العرب على تناول وجبة السحور في المطاعم السياحية.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أنّ مواعيد العمل المقرر تطبيقها خلال شهر رمضان، ستسهم بشكل كبير في زيادة نسب الإقبال على تناول وجبة السحور، التي كانت كثير من المطاعم على وشك إلغاء تقديمها، بسبب مواعيد الإغلاق السابقة، التي كانت تقضي بغلق المطاعم الساعة 12 منتصف الليل.

تعديل مواعيد إغلاق المطاعم

وأشار إلى أنّ غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تقدمت بداية الشهر الحالي، بطلب للحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، لتعديل مواعيد الإغلاق خلال شهر رمضان، مشيدا باستجابة الحكومة لطلب المطاعم السياحية.

من جهته، قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنّ مسارح المنوعات «الملاهي الليلية» وصالات الديسكو والمنشآت السياحية المصرح لها بتقديم مشروبات روحية، لن تفتح أبوابها خلال شهر رمضان وفقا للقانون، مشيرا إلى أنّ تلك المنشآت تستغل فترة الغلق طوال شهر رمضان، في عمليات الصيانة الدورية، استعداد لاستقبال الرواد بداية من إجازات عيد الفطر المبارك.