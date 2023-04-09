أماكن استخراج بطاقة التموين في كفر الشيخ 2023.. 86 مكتبا

تنتشر أماكن استخراج بطاقة التموين في كفر الشيخ 2023 بأرجاء المحافظة كافة؛ إذ تتوفر أماكن المكاتب في المدن والمراكز والأحياء التي وصل عددها 86 مكتبا، مخصصة لخدمات استخراج بطاقة التموين وإضافة المواليد على مستوى المحافظة تابعة لمديرية التموين ومجهزة لاستقبال الطلبات وتوصيلها لمراكز الخدمة الرئيسية بالمحافظة، وتسليم البطاقات بعد صدورها للمواطنين دون عناء.

وتستعرض «الوطن» أماكن استخراج بطاقة التموين في كفر الشيخ 2023، وكيفية الحصول على البطاقة والأوراق المطلوبة لإصدار البطاقة أو إضافة المواليد.

أماكن استخراج بطاقة التموين في كفر الشيخ 2023

وأوضح المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة تموين في كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن عدد أماكن استخراج بطاقة التموين في كفر الشيخ 2023، يصل عددهم إلى 86 مكتبا للتموين على مستوى مراكز ومدن والوحدات المحلية في كفر الشيخ.

وأشار وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، إلى أن خطوات الحصول على الخدمة والأوراق المطلوبة في أماكن استخراج بطاقة التموين في كفر الشيخ 2023 كالتالي:

1ـ يتقدم المواطن لمكتب التموين التابع له، وبرقم بتحرير النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة.

2ـ صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

3ـ صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

4 ـ المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية، طبقا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009.

5ـ يفحص مكتب التموين المستندات، والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين، وذلك لضمان عدم إصدار أي بطاقات مكررة، ويرسل مكتب التموين في كفر الشيخ النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه من خلال سركي تسليمات.

أماكن استخراج بطاقة تموين في كفر الشيخ 2023

بينما يدخل مركز الخدمة في أماكن استخراج بطاقة التموين في كفر الشيخ 2023، بيانات البطاقة التموينية الجديدة للمواطن على النظام، بناء على البيانات المدرجة في استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين والمديرية.

وتطبع الشركة المنفذة، البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين، وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين، مرفقا بها تقرير مفصل به جميع بيانات البطاقة والمستندات كافة، ويجرى كذلك إرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة، ويستلم المواطن البطاقة الجديدة من مكتب التموين، بعد التأكد من جميع بياناته.

ويتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة، ويصرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية الجديدة، اعتبارا من الشهر التالي لاستلامها.