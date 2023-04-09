يبحث المواطنون عن أماكن استخراج بطاقة التموين بمحافظة الوادي الجديد 2023 في أنحاء المحافظة، حيث توجد المكاتب في كافة المدن والمراكز والأحياء التي وصل عددها 5 مكاتب مخصصة لخدمات استخراج بطاقة التموين إضافة المواليد على مستوى المحافظة تابعة لمديرية التموين ومجهزة لاستقبال الطلبات وتوصيلها لدي مراكز الخدمة الرئيسية بالمحافظة وتسليم البطاقات بعد صدورها للمواطنين.

تستعرض «الوطن» أماكن استخراج بطاقة التموين بالوادي الجديد 2023 وكيفية الحصول على البطاقة والأوراق المطلوبة لإصدار البطاقة أو إضافة المواليد.

أماكن استخراج بطاقة التموين بمحافظة الوادي الجديد 2023

أكد وكيل وزارة تموين بالوادي الجديد، محمد رجب لـ«الوطن» أن عدد أماكن استخراج بطاقة التموين بمحافظة الوادي الجديد 2023 يصل إلى 5 مكاتب على مستوى مراكز ومدن الوادي الجديد.

وأوضح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الوادي الجديد، أن هذه المكاتب تغطي كافة أنحاء المحافظة ومجهزة بنظام الشبابيك الواحد المطور مع تدريب الموظفين على الأجهزة المختلفة لتلقي الطلبات وإنهائها وتسليمها للمواطنين وتنشيطها للحصول على الدعم والخبز والسلع المدعمة من المنافذ المختلفة.

الأوراق المطلوبة في أماكن استخراج بطاقة التموين بالوادي الجديد 2023

وقال وكيل وزارة التموين بالمحافظة إن الأوراق المطلوبة في أماكن استخراج بطاقة التموين بالوادي الجديد 2023 وخطوات الحصول على الخدمة كالتالي:

1ـ يحضر المواطن لمكتب التموين التابع له ويتقدم بطلب تحرير نموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة.

2ـ يجهز المواطن الأوراق الخاصة به من صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

3ـ وإحضار صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

4 ـ المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية طبقا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009.

5ـ يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين وذلك لضمان عدم إصدار أي بطاقات مكررة، ويقوم مكتب التموين بإرسال النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه من خلال سركي تسليمات.

أماكن استخراج بطاقة تموين بالوادي الجديد 2023

ينتشر مركز الخدمة المطور في أماكن استخراج بطاقة التموين الوادي الجديد 2023، حيث يتم إدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام بناء على البيانات المدرجة في استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين والمديرية، حيث تقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين، وجاءت مواقعها بمحافظة الوادي الجديد كالتالي:

مكتب إدارة تموين مطور في مركز الخارجة بجوار مديرية التموين خلف نادي المحافظة الإجتماعي.

مكتب إدارة تموين مطور في مركز الداخلة بمدينة موط.

مكتب إدارة تموين مطور في مركز الفرافرة بمدينة الفرافرة.

مكتب إدارة التموين بمركز باريس ميدان المثلث.

مكتب إدارة التموين بمركز بلاط.