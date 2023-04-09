السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد عمرو بن العاص

أعلنت وزارة الأوقاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أناب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم يوم 23 رمضان 1444هـ الموافق 14 أبريل 2023م، وذلك بمسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه).

وزارة الأوقاف تشكر الرئيس

وتوجهت وزارة الأوقاف وزيرًا وأئمة وجميع العاملين بها بالشكر للرئيس على هذه الإنابة، سائلين الله (عز وجل) أن يوفقه وأن يعينه وأن يسدد خطاه، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.