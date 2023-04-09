الشيخ خالد الجندي عبر قناة الناس: الرئيس السيسي غيور على القيم الدينية

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال اجتماعه بالأئمة المشرفين على الاعتكاف، وجه شكرا مستحقا للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للفكر الوسطي وعمارة بيوت الله، مضيفا: «صدق وزير الأوقاف في هذه الكلمة والله لولا توجيهات رئيس الجمهورية الذى يحترم ويوقر شعار الدين، والله ما كانت الشعائر تنتظم هذا الانتظام».

تجديد الخطاب الديني

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد: «الرئيس الجمهورية غيور على القيم الدين، وحريص على انتظام الشعائر الدينية، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وكذلك تجديد الخطاب الديني، لولا هذا كله ما كان انتظمت وتطورت الدعوة وعمرت المساجد في مصر».

رئيس الجمهورية يحترم شعائر الدين

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «الرئيس عبدالفتاح السيسي يحترم شعائر هذا الدين ويوقر شعائر الإسلام، والله لولا ذلك لما كانت الشعائر تنتظم هذا الانتظام، ولا ينكر هذا الكلام مُنكر، لأن الرئيس السيسي يحرص على انتظام العملية الدعوية وتجديد اخلطاب الديني وانتظام الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة».