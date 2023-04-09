«إنستاباي» يعلن فتح باب التحويل الفوري للأموال خارج مصر لعملاء 27 بنكا

كشف تطبيق البنك المركزي المصري «إنستاباي InstaPay»، عن إتاحة التحويلات المالية الآن بشكل لحظي خارج مصر، بالتزامن مع تنفيذ المعاملات المالية لحظيًا بين البنوك المصرية داخل البلاد.

وأعلن إنستاباي، في بيان، عن استخدام التطبيق في أي وقت وجميع الأماكن سواء داخل مصر أو خارجها، ويتعاون مع البنوك: «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بنك قطر الوطني الأهلي QNB، البنك التجاري الدولي CIB، البنك العربي، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، البنك المصري الخليجي EG Bank، البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB».

فتح باب المعاملات المالية خارج مصر

تشمل قائمة البنوك التي يضمها التطبيق: «المصرف العربي الدولي AIB، بنك التجاري وفا، البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، بنك البركة، بنك فيصل الإسلامي، بنك HSBC، بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي الكويتي، بنك أبوظبي الإسلامي​​، البنك الأهلي المتّحد، البنك العقاري المصري العربي، بنك الكويت الوطني، بنك قناة السويس، المصرف المتّحد، بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري ADCB.

البنك المركزي المصري

وكان البنك المركزي المصري، أعلن عن رفع الحد الأقصى للمعاملات المالية من خلال تطبيق إنستاباي، ليصبح من 50 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه للمرة الواحدة، واليومي من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه، والشهري من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.